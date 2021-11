Deambulação numa geografia saramaguiana. O centenário de Saramago toca a todos, até aos jovens

"É neles, os jovens, que está o futuro, de Saramago e da literatura" © Natacha Cardoso

"Aquilo que um escritor deixa não é, muitas vezes, imposto por ele, nem Saramago o quis fazer. Aquilo que o escritor deixa é uma proposta ou muitas propostas, diria até, tantas propostas quantas as leituras dos seus leitores." É o "eterno professor" Carlos Reis que o diz, em confidência a Fernando Alves, numa entrevista na Manhã TSF, a dias de se celebrar o centenário de Saramago.

A 16 de novembro de 2022 passam cem anos do nascimento de José Saramago. A Comissão Nacional do Centenário, presidida por Carlos Reis, propõe-se celebrar o grande escritor mas também o cidadão, uma "derivação do legado de Saramago" e que "vem diretamente do discurso que ele fez na entrega do Nobel, em Estocolmo, quando sublinhou que os direitos humanos são muito importantes, mas não são menos importantes os deveres".

A obra do Nobel português tem tido expressão em todas as artes, e as celebrações do centenário foram pensadas para as abraçar, sem exceção. O certame articula-se em quatro eixos programáticos: o da biografia, , o da leitura, o das publicações, o académico, mas Carlos Reis faz questão de mencionar: "Sublinho sempre o eixo da leitura porque nele estão contidos todos os outros."

São esperadas com expectativa as leituras centenárias, a 16 de novembro, momento em que centenas de crianças lerão "A Maior Flor do Mundo" em simultâneo, com ecos literários a ouvirem-se por Lanzarote, no Brasil e em Portugal. Esta iniciativa é uma aposta forte, e Carlos Reis justifica-o: "É neles, os jovens, desde o jovem do ensino básico até ao jovem universitário, que está o futuro, de Saramago e da literatura."

"A escola é o lugar nuclear do trabalho do centenário; a escola numa aceção muito ampla, porque é a escola dos jovens que estão agora a começar a ler, mas é escola também universitária dos jovens que assistem a conferências, a debates, a colóquios sobre Saramago", reforça o responsável pelo Centenário. "Nessas leituras, estão outras formas de ler Saramago. Está o bailado, está o cinema, está a pintura, está o teatro, está muito daquilo que Saramago fez - Saramago foi também um autor dramático, como se sabe - e muito daquilo que ele propôs a outras artes, e essas são leituras também que é preciso saber valorizar."

Nesta homenagem, uma obra ganha especial relevo, assim mesmo, erguida do solo onde assenta tanta literatura e vivência literária."O livro 'Levantado do Chão' é um livro onde está muito bem representado um motivo muito importante da obra de Saramago, que é o motivo da viagem, ou da deambulação, ou da passagem de um lugar para outro, de um tempo para outro", nota Carlos Reis.

"O 'Levantado do Chão' permite, tem permitido - isso já foi feito muitas vezes -, roteiros que envolvem sobretudo lugares no Alentejo: Montemor-o-Novo, Lavre, muitos lugares onde o Saramago esteve e onde colocou a ação de 'Levantado do Chão', e é isso que é mais importante", aponta ainda.

E há uma forma de conhecer e de viver o universo evadido de Saramago. "Há uma geografia saramaguiana que, de resto, está representada no seu livro 'Viagem a Portugal', que acaba de ser reeditado, e há outros projetos em torno de 'Viagem a Portugal', porque 'Viagem a Portugal' é uma forma singular, não só de conhecermos Portugal, mas de reconhecermos Portugal, em diálogo com o olhar que percorreu o país há algumas décadas."

A fotobiografia de Saramago, de Ricardo Viel e Alejandro Garcia, é também um dos muitos acontecimentos editoriais previstos para este ano do centenário.

A Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo estarão envolvidas nesta iniciativa. Está ainda prevista uma exposição documental no São Carlos, dando conta da relação de Saramago com a música. Ninguém fica de fora.