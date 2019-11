Rafael Correa, Presidente do Equador, é um dos oradores do simpósio "Resistências" © Francois Lenoir/Reuters

O segundo dia do LEFFEST - Festival de Cinema de Lisboa e Sintra é o último do simpósio "Resistências", que está integrado no vasto programa. Ao longo do dia, no Teatro Tivoli, em Lisboa, há debates sobre a crise dos refugiados, a resistência do espaço virtual e as lutas ecológicas.

Já por Sintra, as salas do Olga Cadaval vão encher-se de acordes musicais. O festival decorre até 24 de novembro.

