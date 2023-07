Dentro da Casa, à Beira da Aldeia: um ciclo que leva arte a aldeias de Penela

Catarina Santana e André Louro © DR

André Louro e Catarina Santana trocaram, em 2015, Lisboa por Penela, onde formaram a Companhia da Chanca. Criaram depois o ciclo Dentro da Casa, à Beira da Aldeia, que tem como objetivo levar arte a zonas mais isoladas.

"Pretendemos fazer uma programação variada, propor, todos os anos, às pessoas, sobretudo desta zonas mais isoladas, nestes territórios de baixa densidade populacional, de baixa densidade cultural, um leque variado de espetáculos, de linguagens, de propostas e dar a conhecer esses vários espetáculos diferentes", conta André Louro.

Ao nome do ciclo - Dentro da Casa, à Beira da Aldeia - está associado ao palco dos espetáculos. "Acontece principalmente dentro da Casa Família Oliveira Guimarães que é nosso parceiro. É uma casa museu do século XVIII que está na Vila do Espinhal. E à beira da aldeia da Chanca, que dá o nome à nossa companhia e que é uma pequenina aldeia de 30 habitantes", conta Catarina Santana.

Esta sexta-feira (21 de julho) são exibidas curtas de animação de Cláudio Jordão, "Conto do Vento, A Tua Vez". No dia 28 de julho é projetado o documentário "O Medo à Espreita", sobre os informadores da PIDE, de Marta Pessoa. Nas exibições vão estar ambos os realizadores.

Nos dias 22 e 23 de julho a Companhia Oliveira & Bachtler apresenta OTUS EXTRACTS que, segundo Catarina Santana, é "um espetáculo de novo circo e dança contemporânea que traz também uma oficina de circo".

No último fim de semana de julho, a companhia espanhola Arawake apresenta Titiriscopio, um teatro de marionetas e hologramas. Decorre ainda uma atividade de narração oral de Cristina Taquelim, "Histórias de Boca a Orelha".

Nesta terceira edição, a novidade é que a iniciativa é alargada a mais aldeias do concelho de Penela, estando previstos espetáculos em Podentes (9 de setembro) e na Cumeeira (16 de setembro). Dentro da casa, à beira da aldeia chega ainda, em setembro, a duas instituições da região, a CerciPenela e a Casa de Beneficência Oliveira Guimarães (lar de idosos). Para Catarina Santana é uma "proposta para aumentar o acesso à fruição da arte".

Sobre a adesão, André Louro reconhece "um aumento gradual do público". "Todos os anos, temos pessoas novas a vir. Pessoas que vêm de fora de Penela".

"É uma forma de encontro. Não só encontro da comunidade entre si, mas também de podermos acolher visitantes e proporcionar também às pessoas que visitam o concelho uma oferta", remata Catarina.