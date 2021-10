Por Rita Carvalho Pereira com Rute Fonseca 22 Outubro, 2021 • 09:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de cinco de anos de obras, que envolveram cerca de uma centena de trabalhadores da área da conservação e restauro e um investimento de mais de 2,5 milhões de euros, a Igreja de Santa Clara do Porto reabre, esta sexta-feira, ao público.

A igreja, classificada como Monumento Nacional desde 1910, tem sido, desde 2016, alvo de trabalhos de reabilitação, ao nível da estrutura do edifício e da conservação do património integrado.

Durante as obras, foram descobertos elementos até agora totalmente desconhecidos: pinturas sobre madeira feitas no séc. XVII, uma lápide em granito datada de 1645 e novas pinturas de anjos sobre a talha setecentista.

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca na restaurada Igreja de Santa Clara do Porto 00:00 00:00

"As obras incidiram sobre o sistema construtivo e estrutural do edifício; a remodelação das infraestruturas elétricas, de telecomunicações e de segurança; a redução de barreiras arquitetónicas e a criação de condições de visita", explica a Direção Regional de Cultura do Norte, numa nota enviada à TSF. Foi também feita uma intervenção profunda "ao nível da talha dourada e policromada, a escultura, a pintura de cavalete, a pintura mural, a pedra, o azulejo, os metais e o património organístico".

Ao mesmo tempo, adianta a tutela, foi levada a cabo, uma investigação histórica do Convento de Santa Clara do Porto, "do qual sobreviveu a igreja (hoje igreja paroquial), o claustro (hoje integrado na sede do Comando Metropolitano da PSP) e a cerca (incluindo o troço mais bem conservado da muralha medieval do Porto, classificado como Monumento Nacional)".



A Operação "Igreja de Santa Clara do Porto" foi levada a cabo pela Direção Regional de Cultura do Norte e comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Norte 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.