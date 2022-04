Desinformação no Festival Política

© Créditos Reservados

Um Festival Política que tem como proposta de tema para os 4 dias, a desinformação, em todo o lado, Rui Oliveira Marques, um dos diretores em parceria com Barbara Rosa, fala nessa ideia de ter a desinformação como tema base, mesmo que algumas vezes possa estar mais em fundo.

O Festival Política tem o cinema como a principal matéria, mas há muito para seguir nestes quatro dias de festival para vários grupos, muito também para os mais desfavorecidos.

Das vinte atividades dos dias do Festival Política, só uma delas é com políticos, o cara a cara com um deputado, da Assembleia da Republica.

estreia o novo documentário de Tiago Pereira, "A Música Invisível", dedicado à música cigana, e destacam-se "O Teu Nome É", de Paulo Patrício, sobre o caso de homicídio de Gisberta Salce Jr, e "Alcindo", de Miguel Dores, sobre a noite que culminou na morte de Alcindo Monteiro, em 1995. No âmbito do tema da Desinformação, o documentário "A nossa bandeira jamais será vermelha", de Pablo López Guelli, aborda a luta dos jornalistas independentes no Brasil para romper o embargo informativo imposto pelas famílias que dominam o sistema de informação do país.

Política em festival, em cinema mas também espetaculo de humor ou fotografia em exposição, muisca performance, tudo com entrada livre. espectáculo de humor "A Grande Mentira", de Hugo van der Ding, a exposição de fotografia "Quel Pedra", de Pauliana Valente Pimentel, a performance "Negras", que junta Sílvia Barros na música e o colectivo Mulheres Negras Escurecidas.

Festival Política, começa amanhã, 21 de abril e vai até domingo 24 de abril no cinema S. Jorge em Lisboa. Depois de Lisboa, o Política vai para Braga, de 5 a 7 de Maio.