Dez anos de Periferias, Inverno.

Por José Carlos Barreto 16 Dezembro, 2021 • 07:30

O Festival Periferias, fecha o ano com o inverno, depois de ter dividido o ano nas estações, primavera, verão outono e agora o inverno para marcar os 10 anos de um festival que começou por convocar para Sintra todos os que estavam nas fronteiras dos grandes centros e tornou-se como reconhece Nuno Correia Pinto diretor do festival Periferias, na centralidade, de todas as periferias que convergem, e têm convergido para Sintra.

Dez anos do Festival Periferias, que vai servir para homenagear todos os que na ultima década fizeram o Festival para o público.

Nesta estação o festival marca as muitas corrente artísticas que marcam o festival de artes performativas desde 2011, dando o lugar a artistas emergentes da zona de Sintra.

Além de juntar, na Casa de Teatro de Sintra, as artes exploradas em estações passadas como a dança, a música, teatro e poesia, a edição de inverno conta também com o lançamento de um livro sobre os 10 anos do festival e o regresso das Conversas Periféricas, onde diferentes convidados falam com o público sobre temas relacionados com o mundo das artes. O festival Periferias continua a cumprir essa vontade de aproximar criadores, criações e espetadores, criando as condições a artistas emergentes e que estão a dar os primeiros passos. O último momento do Periferias no ano em que marca o décimo ano e que contou com uma edição de primavera, verão e outono, termina agora com este momento de inverno, de dia 18 a 21 de dezembro, com entrada livre.