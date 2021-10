Dez anos de Ponto Zurca

© creditos reservados

Dois concertos, hoje e sábado, para marcar os 10 anos da PontoZurca. Começou em 2009, a PontoZurca olha para todos os detalhes técnicos do som das artes performativas. É uma editora independente de discos e para isso e também para outras editoras é um estúdio de gravação áudio.

Sérgio Milhano é a voz por detrás da mesa de mistura e relembra estes dez anos de trabalho e também claro, estes últimos momentos de pandemia.

Uma editora independente que não tem um género demasiado vincado, talvez chamar-lhe World music, ou o que quer que seja esse conceito.

Dois dias de concerto, com artistas que já estiveram e que estão com a Pontozurca, Aline Frazão esta sexta, dia 8 de outubro e novo disco e concerto sábado com The Soaked Lamb, em Almada.

Dez anos que anunciam um novo ano, a Ponto Zurca esta decidida a não parar e até recentemente abriu uma loja de discos em Almada a Drogaria Central.

Dez anos da editora Pontozurca, hoje e amanhã, dia 8 e 9 de outubro de 2021, dois concertos, com Aline Frazão e The Soaked Lamb, no Cine Incrível, em Almada.