Cláudia Pascoal volta a competir depois de ter vencido a edição de 2018 do Festival da Canção © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Lusa/TSF 25 Fevereiro, 2023 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dez temas disputam este sábado, na primeira semifinal do 57.º Festival da Canção, um dos seis lugares na final do concurso, na qual será escolhida o representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio no Reino Unido.

Este sábado competem, por ordem de apresentação, "Too much sauce" (composto e interpretado por Moyah), "Sonhos de Liberdade" (composta por Jacinta e interpretada pelos Bolha), "Modo Voo" (April Ivy), "Encruzilhada" (Churky), "Nasci Maria" (Cláudia Pascoal), "Viver" (SAL), "Ai Coração" (Mimicat), "Contraste Mudo" (You Can't Win Charlie Brown), "Endless World" (Neon Soho) e "Sapatos de Cimento" (Quim Albergaria/Esse Povo).

Destas serão escolhidas seis canções, em vez das habituais cinco. De acordo com a RTP, cinco temas serão escolhidos através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público).

"Antes de terminar cada semifinal, o televoto abre novamente por um curto período para os telespectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a final", indicou a estação pública.

Conheça todas as canções a concurso:

A primeira semifinal, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, decorre nos estúdios da RTP em Lisboa e será transmitida em direto na RTP1.

Este sábado, além dos artistas em competição, atuam também Nena, Blanca Paloma, Ana Bacalhau, HMB e Fernando Tordo.

Na segunda semifinal, marcada para 4 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final, marcada para 11 de março.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Liverpool.

No ano passado, a canção "Saudade, Saudade", composta e interpretada por Maro, acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, foi a vencedora do Festival da Canção, tendo por isso representado Portugal no 66.º Festival da Canção, que aconteceu em Turim, Itália.