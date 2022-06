Dia de luto nacional pela morte de Paula Rego assinala-se a 30 de junho

A pintora Paula Rego © José Coelho/Lusa

O Governo anunciou, esta terça-feira, que dia 30 de junho, data do funeral de Paula Rego, será dia de luto nacional.

"Será assinalado a 30 de junho, data em que se realizam as exéquias da artista, conforme indicação dada pela família da artista. Paula Rego foi uma artista maior da cultura portuguesa, com uma obra reconhecida incontornável no panorama artístico nacional e internacional, deixando um legado único que perdurará para sempre na história das artes plásticas", pode ler-se no comunicado do Executivo.

O funeral da pintora Paula Rego, que morreu a 8 de junho, aos 87 anos, vai realizar-se em Londres, numa igreja da zona de Hampstead.

De acordo com o galerista Rui Brito, que representa a obra da artista em Portugal, a cerimónia será "muito restrita, reservada apenas à família e a amigos mais próximos".

Uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, Paula Rego morreu em casa, junto dos filhos.

Nascida em 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, a artista estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente a partir da década de 1970, depois de casar com o pintor Victor Willing (1928-1988), mas com visitas regulares a Portugal.

Em 2009, foi inaugurado um museu que acolhe parte da obra de Paula Rego, a Casa das Histórias, em Cascais, que tem organizado exposições do seu trabalho e em diálogo com outros artistas.

A artista foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner em 1989 e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso em 2013.

Foi distinguida, em Portugal, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 2004 e, no Reino Unido, com a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II em 2010, que lhe atribuiu o título de Dama, pela sua contribuição para as artes.



Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal. Por seu turno, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou, a 10 de junho, em Londres, que irá condecorar a título póstumo a pintora Paula Rego com o Grande Colar da Ordem de Camões, distinção que será formalmente entregue em Lisboa.