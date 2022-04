Dia Mundial do Circo em Samora Correia

© créditos reservados

É a segunda edição do Mundial Mundial do Circo, em Samora Correia, agora em abril, mas todos os anos no inicio de cada ano, promove uma gala, promovida pela camara municipal, mas que tem em José Ribeiro, o principal entusiasta. Agora é o circo tradicional que está debaixo dos holofotes, no mundo todo. Com este dia Mundial, promovido pela princesa Stephanie do Mónaco.

O circo tradicional, de famílias, das pessoas que têm tanto para contar, tantas histórias, em tantas viagens, pessoas que fazem do circo a vida de todos os dias, dia a dia.

Este sábado, 16 de abril, há um espetáculo de 4 mágicos, mas também música e dança, no Centro Cultural de Samora Correia, o circo ainda tem debaixo das luzes aquele brilho do espetáculo total, cheio de tudo.

com Lanydrack, António Cardinal, Olimack e Manolo, a participação especial do cantor Nuno Miguel e do grupo de dança Let Me Dance.

Dia Mundial do Circo, agora em palco depois das primeira edição, o ano passado, on line, em Samora Correia

Espectaculo do Dia Mundial do Circo, amanhã sábado, 16 de abril, às 21h30, no Centro Cultural de Samora Correia.