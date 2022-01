Dia Mundial do Mágico. "O maior segredo da magia está na comunicação"

Mário Daniel © Igor Martins / Global Imagens

Mário Daniel, entrevistado por Fernando Alves na Manhã TSF, revelou que "o maior segredo da magia está na comunicação" e, numa ponte com as eleições Legislativas, acredita que "os políticos fazem a sua magia" e têm muito em comum com os mágicos.

Numa pequena comparação entre políticos e mágicos, Mário Daniel, adicionou: "Nós dizemos que somos ilusionistas e queremos criar ilusões", mas, quanto aos políticos, diz que "eles fazem promessas e depois não as cumprem".

Além do truque, o mágico enumerou a "forma como se está vestido, os gestos e como dá ênfase às palavras" como armas fundamentais dos artistas.

Ouça a entrevista completa de Fernando Alves a Mário Daniel na Manhã TSF 00:00 00:00

Sobre a noite eleitoral, Mário Daniel também referiu a noite de "magia" de António Costa e que, na visão do próprio, "foi uma forma de o público dizer que está cansado desta confusão toda de termos de ir a eleições".

Sobre as características do público, o mágico explicou várias diferenças, como na faixa etária ou no nível de habilitações. "Cada piada ou a forma como fiz um gesto é muito maior à tarde que à noite, porque é um público muito mais infantil" e, dependendo da formação do público, também é diferente, porque "pessoas que estão habituadas a ver cinema, provavelmente reparam mais nos pormenores".

Sobre o período de espetáculos durante a pandemia, assumiu que "são mais virtuais". "Um espetáculo de magia virtual é interativo e parece mais mágico" e, por causa disso, Mário Daniel acredita que este tipo de espetáculo "veio para ficar" e acredita que "no futuro as empresas vão continuar a fazer espetáculos virtuais".