Diário, o amor a sobreviver, à vida de todos os dias.

© José Frade

Por José Carlos Barreto 26 Junho, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quatro personagens, quatro atores e um autor, estão a criar um espetáculo sobre o amor e sobre as relações entre os casais, conjugar a vida. José Peixoto é o autor do texto, mas não é a personagem do autor, que nesse caso só aparece na net, em cena.

E aqui é quando o teatro é também teatro e o processo de criação começa a baralhar tudo. Diário é sobre esta criação em cena, quando os atores não querem que o rumo do texto seja esse. Elsa Valentim, uma das atrizes é aqui uma espécie de consciência, em cena.

O final, podem ser vários finais, aqui também pode ser mudado o rumo dos acontecimentos e o público é chamado a escolher, em conversa.

O que pode acontecer ao amor, limitado pelo casamento? Ou assente nessa ideia de viver juntos! Que mudanças teve o amor e essa conciliação da vida de todos os dias? É o Diário do Teatro do Aloés.

Texto e Encenação: José Peixoto| Interpretação: Elsa Valentim, Jorge Silva, Raquel Oliveira e Rui Rebelo | Cenografia: José Manuel Castanheira | Figurinos: Dino Alves | Desenho de Luz: Tasso Adamopoulos | Música: Rui Rebelo |Vídeo: José Ricardo Lopes | Fotografia: José Frade | Design Gráfico: João Rodrigues | Consultoria de Comunicação/Assessoria de Imprensa: Sofia Peralta | Direção de Produção: Daniela Sampaio| Produção Executiva: Gabriela Frade | Produção: Teatro dos Aloés 2023

Diário, do Teatro dos Aloés, está ainda até 27 de Junho e depois de 30 de Junho a 2 de Julho de no Recreios da Amadora.