Distante de Né Barros no Rivoli

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 16 Fevereiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A coreografa Né Barros, mostra agora, a terceira peça da série: Paisagens, Máquinas Animais, Distante, pode ser este lugar onde estamos a olhar longe para termos uma outra visão, ou pode ser o jogo que a espada que mata, transforma-se nesse tempo lúdico, e também o convocar das técnicas da esgrima, com a estética da dança, ou das máquinas.

O jogo ou essa possibilidade de com a técnica e o tecnológico, podemos prolongar o corpo e o lugar sem lhe dar um território, neste caso do jogo da espada como se fosse uma mensagem antiguerra

Distante de Né Barros é esse paradoxo do perto e longe, distanciar para poder aproximar e aqui o jogo da esgrima é para jogar, para ganhar, por isso cada vez que estão no palco, tudo pode ser diferente com diversos vencedores do jogo.

A música transporta também essa ideia da distancia que se pode aproximar com o compositor Alexandre Soares, de muitos outros trabalhos com Né Barros.

Direção e coreografia Né Barros

Música Alexandre Soares

Cenografia FAHR 021.3

Media Art João Martinho Moura

Interpretação Afonso Cunha, Beatriz Valentim, Bruno Senune, Vivien Ingrams

Desenho de luz Nuno Meira

Esgrima José Luís Guimarães

Figurinos Flávio Rodrigues

Produção executiva Tiago Oliveira

Difusão Andreia Fraga

Agradecimento Filipe Melo

Apoio ESGRIMA | Sport Club do Porto

Coprodução Teatro Municipal do Porto, Balleteatro

Agora Distante, para fechar a série Paisagens, Máquinas Animais, da coreografa Né Barros

No Teatro Rivoli, no Porto, amanhã sexta-feira 17 de fevereiro e sábado, 18 de fevereiro às 19h30.