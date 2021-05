Distante, no Ciclo Caryl Churchill no TNDM II

© creditos reservados

Far away, no original, Distante, agora. Um olhar para longe, um humor surrealista, mas como avisa Teresa Coutinho, que encena este espetáculo, para que é distante, mas afinal é aqui bem perto.

Teresa Coutinho enumera estes três quadros, onde os personagens se movem: o primeiro remete para um cenário mais caseiro, mais micro, o segundo para um contexto mais laboral e um terceiro para uma sociedade distópica, mais género ficção cientifica.

Distante é um texto rápido, curto, que traz sempre essa ideia do medo, mas também do mal e do bem, do verdadeiro e do falso, mas também para a encenadora foi um exercício de controlo, porque a autora dá muita liberdade para se fazer o que se quiser.

Até se podia pensar que muito está relacionado com a pandemia, apesar de estarmos a viver também um momento distópico, tudo já estava pensado antes mesmo de qualquer pandemia ou confinamento, pode parecer distante, mas é daqui que se fala.

Distante, está na sala estúdio do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19h30 e ao domingo às 16h30 até 6 de junho.