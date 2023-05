Divulgar a Constituição Portuguesa através de poesia e cantigas

© Carlos M. Almeida/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 29 Maio, 2023 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há anos que se divide pelas escolas a divulgar poesia, associando-a a canções do período revolucionário. Mas agora que Portugal tem em marcha as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Afonso Dias decidiu apresentar um novo projeto às escolas: falar da Constituição aos jovens. "Fui deputado constituinte e não sei se há mais algum dos meus colegas da época que cante e diga poesia", afirma a rir.

Afonso Dias conta ter percebido que os mais novos ouvem muito falar do 25 de Abril, mas da não da Constituição, e nem sabem para que serve. "Decidi vir falar da Constituição, investir pela arte na cidadania", explica. Mas na Escola Secundária de Loulé, onde naquele dia deu a sua "aula", quando questionou se alguém na sala sabia o que era a Constituição e o que continha, por vergonha ou desconhecimento, nenhum dedo dos alunos se levantou.

Afonso Dias leva a Constituição às escolas através de poesia e cantigas 00:00 00:00

Afonso Dias, que ainda tem um velhinho exemplar da Constituição Portuguesa só atribuído aos primeiros deputados, recorda aos estudantes o artigo 13.º que fala da igualdade. Lembra os tempos em que essa igualdade era mais difícil de conseguir e apresenta exemplos concretos para que a plateia perceba. "Aqui à volta, aldeias como a Tor, Salir, Alte, Querença, Benafim, nenhuma tinha luz elétrica ou água canalizada", conta aos jovens. E adianta: "Era preciso substituir aquela Constituição que servia aquele tempo, em que havia prisão e tortura, e substitui-la por uma nova."

Na aula, aproveita para cantar e dizer poemas. A dica para meter as cantigas que traz na voz e na guitarra é dada pelo poema de Camões "Descalça vai para a fonte". O cantor atribui-lhe outra roupagem, com o poema de António Cabral. "... Se tivesse umas chinelas iria melhor, mas não/ Com o dinheiro das chinelas comprou um pouco mais de pão", canta.

Para a maior parte dos jovens, esta e outras músicas que foram cantadas na aula são novidade, nunca as tinham ouvido e talvez sejam até "uma seca". Mas,Afonso Dias, que participou na elaboração da 1.ª Constituição Portuguesa, está convencido que é preciso insistir na cidadania e deixar a mensagem às gerações futuras.