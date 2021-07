"Diz-lhe que estás ocupado." Joana Meirim lança livro de conversas com Alexandre O"Neill

© TSF

"Diz-lhe que estás ocupado" é o título do novo livro de Joana Meirim. A autora fez uma recolha de conversas com o poeta Alexandre O"Neill que ocupam mais de 180 páginas de uma obra agora editada pela Tinta da China. O título do livro é o primeiro verso de um poema de O"Neill intitulado "A entrevista", um poema incluído no livro "A saca de orelhas", de 1979.

Joana Meirim é professora convidada na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Nova de Lisboa e é a criadora do projeto Lugares de O"Neill, com o apoio da Fundação Gulbenkian, organizou em 2018 um volume coletivo de ensaios sobre Alexandre O"Neill. Esta quarta-feira, a autora esteve à conversa com o jornalista Fernando Alves para falar sobre a obra.