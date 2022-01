Diz-me o que ouves, dir-te-ei quem és

© Créditos reservados

Foi um processo, ouvir cada um, para saber o que ouviam, nos anos 80, mais 90, do século passado. "O que Ouvíamos", faz parte das nossas experiências, diz Joana Craveiro que encena este espetáculo, que é também ao mesmo tempo, um concerto. Experiências de música alternativa, nos anos 80 e 90. Joana Craveiro que escreve o que ouve de muita gente, desta vez volta o gravador para ela, para eles, está a gravar? Sim, gravar aquilo que ouviam.

O que é que se pode contar com a música que se ouve, quase como se fosse, diz-me o que ouves e dir-te-ei quem és!

Porque é um concerto, o Teatro do Vestido convidou uma banda e mais 2 músicos, é para fazer lembrar desses anos 80 e 90, dançar a música, fazê-la entrar assim no corpo e na memória, desta personagens, reais? sim reais, são os próprios.

Um espetáculo feito sem palco à italiana e desde logo a marca de uma certa ideia de ambiente, uma ideia de concerto.

Cassetes, música a sair de altifalantes, talvez roufenha, vinis a preços que ninguém chegava, a juntar trocos para trocar nos intervalos, o que ouves? Quem és?

Colaboração Criativa Sérgio Hydalgo, Cenografia Carla Martinez, Figurinos Tânia Guerreiro, Imagem João Paulo Serafim, Vídeo Direto João Paulo Serafim, Henrique Antunes, Sónia Guerra, Tatiana Damaya, desenho de luz Leocádia Silva, Desenho de Som Pedro Baptista, Sérgio Milhano (pontozurca) Direção de Produção Alaíde Costa

coprodução

EGEAC - programação em espaço público, São Luiz Teatro Municipal, Teatro do Vestido, Teatro Nacional São João

apoios

Centro Cultural Vila Flor, fx roadlights, ZDB

Aquilo Que Ouvíamos, espectaculo e concerto do Teatro do Vestido, estreia esta noite, de quarta feira 26 de janeiro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e fica até 30 de janeiro, todos os dias às 19h00, no domingo,último dia, às 16h00.