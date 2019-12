Do Campo, Olhar a Arquitetura

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 30 Dezembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Homem, que sempre precisou da terra e da agricultura para viver, juntou-lhe a arquitetura para poder morar no campo. A Revolução industrial, a maquinaria, o urbano, mudou tudo, e também numa certa ideia de regresso, voltar a habitar o campo. André Godinho, é o responsável pelas exposições na Garagem Sul do CCB e enuncia o esquiço que prevaleceu nesta exposição Agricultura e Arquitetura, como o curador olhou esta ligação a partir do campo. Visto do lado do campo e no equilíbrio que é preciso encontrar. É preciso, por várias razões, conseguir não gastar tanta energia, e nos últimos anos, cientistas, ativistas, agricultores e arquitetos têm explorado as hipóteses de uma diminuição no consumo de energia e essa ideia de criar um novo desenho dos territórios habitados. A ideia não é apontar um caminho certo, é olhar para tudo o que está diante de nós, a agricultura e a arquitetura.

Agricultura e Arquitetura: Do Lado do Campo, na Garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ainda até 16 de fevereiro do próximo ano.