Do Titanic a Star Wars. Quase tudo se constrói com Lego

Os mais de cinco milhões de peças lego que constituem a "Maior Exposição Europeia de modelos feitos com LEGO" chegaram a Portugal, vindos da Polónia, em onze camiões TIR. São mais de 100 maquetes e construções que recriam figuras, equipamentos e monumentos icónicos, cenários cinematográficos, numa área de dois mil metros quadrados.

Bem no meio da sala, salta à vista a réplica de um dos navios mais famoso do mundo: o Titanic. Uma construção com 500 mil peças, 11 metros de largura e três de altura, que demorou um ano e meio a ser construída por duas pessoas.

A jornalista Guilhermina Sousa conversa com Filipa Pestana sobre o que se pode ver na "Maior Exposição Europeia de modelos feitos com LEGO" 00:00 00:00

Boa parte das construções já vem montada, mas algumas tiveram de ser completadas no local da exposição, como é o caso do modelo do barco icónico, como explicou à TSF Filipa Pestana da organização da exposição. "Algumas peças da exposição como são bastante grandes são transportadas parcialmente, ou seja, são desmontadas e colocadas em recipientes feitos pela própria empresa para não danificar o material".

Já os fãs da saga Star Wars podem ver de perto uma réplica da nave imperial Star Destroyer, "uma das maiores da Europa". Há também super-heróis, contos de fadas, figuras verídicas em tamanho real e monumentos para ver nesta exposição.

Para quem gosta de construir, a exposição tem também disponível um Fun Park aberto a todos os fãs de Lego, seja qual for a idade até porque a paixão pelo Lego vais dos mais pequenos aos mais graúdos.

Por causa da pandemia, a exposição implementou algumas medidas para que se possa visitar a exposição em segurança. O acesso está limitado a 100 pessoas de cada vez, é obrigatório o uso de máscara e há desinfetante à entrada e espalhado por toda a área da exposição.

Para todos os fãs de Lego, seja qual for a idade, a "Maior Exposição Europeia de modelos feitos com LEGO" está patente na Cordoaria Nacional em Lisboa até 21 de março de 2021.