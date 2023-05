"Dobrámos as encomendas." Comerciantes de Coimbra confiantes para os concertos dos Coldplay

© Fernando Fontes/Global Imagens

O restaurante de Lino Bernardes está a pouco mais de cinco minutos a pé do Estádio Cidade de Coimbra e o empresário está confiante em ter um "boom de pessoas" antes dos concertos.

"Nós aqui temos a vantagem de termos muito cliente que vem ao concerto, mas temos o handicap de, devido às ruas estarem todas cortadas, o cliente habitual não vai aparecer", aponta o empresário.

A previsão é de estar, por estes dias, a trabalhar "exclusivamente com os clientes dos Coldpay". "Não os conheço. Não sei qual é que vai ser o resultado. A minha expectativa é muito boa."

O restaurante alterou a folga semanal, normalmente à quarta-feira, e foram feitos pequenos acertos. "A nossa cozinha encerrava das 16h00 às 18h00. Se calhar vamos ter só meia hora, 45 minutos para proceder a uma limpeza no final dos almoços e depois retomamos o trabalho", prevê Lino Bernardes.

Já num dos cafés da Praça da República, Paula tem uma "expectativa alta" para o negócio nos próximos dias, com funcionários e encomendas preparadas. "Dobrámos as encomendas. Temos o pessoal todo a trabalhar", refere Paula, acrescentando contar "que seja muito bom para todos".

Já num dos cafés da Baixa, Luís Oliveira afirma que está tudo preparado e, sem especificar, dá conta de algum reforço, até porque, "além dos Coldplay, temos a Queima das Fitas. Nesses dois eventos temos que, claro, reforçar um bocado, mas no nosso caso não é nada de extraordinário".

"Acredito que haja mais movimento até uma determinada hora - 17h00/18h00 - quando as pessoas vão andar a sair dos hotéis, vão vindo de outros lugares da cidade, de outras cidades, nos comboios, nos seus carros, e depois vão andar aqui a passear. A partir de uma determinada hora, acredito que as pessoas vão deslocar-se para o estádio. E aí é que está a incógnita: se vamos ter muita gente ou pouca gente."

Para Luís Oliveira, esta quarta-feira vai servir de "barómetro": "Depois de acordo como as coisas correrem, a gente também vai afinando."

"Aqui não é nada a que a gente que não esteja habituada. Até porque todas as casas têm um limite e um limite físico. E a partir daquele limite físico também não é possível fazer mais. É o que nós vamos fazer também."

Entre 16 e 22 de maio (com uma interrupção entre as 02h00 e as 23h00 de dia 19), haverá corte integral de circulação pedonal e rodoviária nas zonas mais próximas do Estádio Cidade de Coimbra. Há ainda condicionamento de trânsito em várias vias numa zona mais vasta, onde só será permitida a circulação de transportes públicos, residentes, acesso a propriedade privada e ao centro comercial Alma e a empresas prestadoras de serviços e velocípedes, nos dias dos concertos, entre as 14h00 e as 02h00.

Devido ao condicionamento pedonal, há estabelecimentos que, na zona do estádio, vão estar a funcionar a meio gás e outros que ponderam fechar.

Nesta situação está Dulce Caldeira: "Se não temos transportes e o acesso pedonal está barrado, como é que as pessoas não vêm? É um bocado para pensarmos: como é que as pessoas chegam ao nosso estabelecimento? Não chegam. Então, a melhor coisa é fechar, certo?"

A cabeleireira já fez as contas e fala de um impacto "brutal a todos os níveis".

Mais à frente, numa loja de tosquia de animais, Ana Simões pensa também fechar portas e confessa estar "muito descontente". "Tenho muitas marcações que vão ficar suspensas. Vou ter que marcar para a semana a seguir e para a outra e, às vezes, não é possível voltar a ter o negócio outra vez. Há pessoas que não aceitam esperar e vão a outros lados."

A Câmara Municipal de Coimbra disponibiliza 16 parques de estacionamento que podem ser livremente utilizados pelos visitantes. Foi reforçada a oferta de linhas de autocarros que cobrem a zona do Estádio Cidade de Coimbra e serão disponibilizados quatro circuitos especiais de transporte coletivo.

O município aprovou ainda a criação de um título de transporte ocasional para utilização nos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra. O bilhete ocasional é válido para um dia e tem o valor de quatro euros.