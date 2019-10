DOC Lisboa 19

© créditos reservados

O DOC Lisboa começa com um filme galego, a pisar as linhas da ficção, isto é o DOC Llisboa assegura a diretora Cintia Gil, pensar o mundo a partir de muitas objetivas. É a produção nacional que faz as honras da casa ir lá atrás olhar a Alemanha de Leste, com os filmes que produziu e depois um olhar atento ao Brasil, fazer do DOC Lisboa lugar de Liberdade. Morreu este ano, mas já estava programado ver com outros olhos a obra de Jocelyne Saab, realizadora, jornalista, fotografa, mulher de coragens, libanesa. Doc Lisboa começa esta noite com um filme galego e acaba com um filme português. Doc Lisboa, com sede na Culturgest, que passa pelo cinema S.Jorge, Cinema Ideal e Cinemateca Nacional, de hoje, quinta feira 17 até 27 de outubro.