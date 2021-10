Doc Lisboa a resistir volta aos 11 dias

© créditos reservados

O Doc Lisboa volta aquilo que é o formato de sempre com onze dias de programação, repensar o cinema, olhar para aquilo que é o cinema e o que pode ser num outro futuro, Joana de Sousa é uma das diretoras do Doc Lisboa e sublinha essa ideia de cinema, cinema, que vai estar na edição deste ano, o cinema do passado, o cinema de agora e um cinema que há de ser feito. Cinema mais antigo que apesar do tempo, mantém-se destes dias como um eco do passado, ainda a chegar agora.

Uma reverberação que ressoa também na palavra resistência, resistir vai ser uma força de ver cinema no Doc Lisboa e começa logo na abertura a dar uma afinação geral de toda a programação.

Um agora que passa por uma luta política deste tempo e que vai trazer essa ideia de resistência da edição deste ano do Doc Lisboa que vai fechar com a natureza humana subliminar

Festival de cinema, que começou por ser documental e que hoje traz uma outra ideia de cinema global, até seguindo tudo o que mudou em 19 anos no cinema deste tempo.

Doc Lisboa, Festival de cinema, começa amanhã, quinta feira, 21 de outubro e fica até 31 de outubro, entre presencial e on line.