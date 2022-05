Documentário da Sillyseason em 2062

© Alipio Padilha

Estamos agora em 2062, neste tempo a companhia Sillyseason faz dez anos de actividade, daqui a 40 anos faz 50 anos, e é nesse tempo que se passa em Documentário para relatar esses anos da companhia. Ivo Saraiva e Silva é um dos nomes da direção deste coletivo, em parceria com Cátia Tomé e Ricardo Teixeira e assinala esse futuro com as verdades e a mentiras que muitas vezes, passam a verdades.

E este é o documentário que está a acontecer, ao mesmo tempo que no palco se desenrola toda a ação, numa tela em fundo, está a ser projetado o documentário, as imagens em tempo real, nessa medida do presente e do futuro.

Parece confuso? Pois é! Esse lado do sillyseason, mesmo passados 50 anos não perderam essa vontade de criticar e colocar tudo em causa, porque muitas vezes também as figuras em cena podem ser os próprios, ou outros quaisquer.

Os figurinos são espampanantes, até grandiosos, pode ser o que vai vestir daqui a 40 anos ou não, não há aqui neste documentário, nenhuma pretensão de marcar o que quer que seja, no entanto há um futuro algo risonho, já é uma esperança a manter.

conceção e direção SillySeason (Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo

Teixeira)

interpretação Cátia Tomé, Eduardo Breda, Ivo Saraiva e Silva, Joana

Manuel e Ricardo Teixeira

vídeo Miguel Leitão

assistência dramatúrgica Patrícia Azevedo da Silva

cenografia SillySeason

figurinos e adereços SillySeason e Inês Ariana

apoio ao movimento Rodrigo Teixeira

iluminação Paulo Santos

caracterização Cidália Espadinha

fotografia de cartaz Tomás Monteiro (créditos fotográficos: Palácio

Nacional da Ajuda - Museu do Tesouro Real/ DGPC)

design gráfico Rui Miguel Rodrigues

produção Inês Pinto

assessoria de imprensa ShowBuzz

coprodução Festival Temps D'Images e Teatro das Figuras

apoios Teatro Estúdio Ildefonso Valério, Teatro do Elétrico, A Avó Veio

Trabalhar, Cão Solteiro, Companhia Olga Roriz, Rua das Gaivotas 6

Documentário, da Companhia Sillyseason, está no Teatro Meridional, na rua do açucar, em Lisboa,, hoje, sexta feira 20 de maio e amanhã, sábado 21 de maio, às 21h00, e no domingo, último dia, às 17h00.