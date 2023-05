Documentário de João Salaviza sobre povos indígenas do Brasil vence prémio em Cannes

© Rui Tendinha para TSF

O documentário "A Flor do Buriti", do cineasta português João Salaviza e da realizadora brasileira Renée Nader Messora venceu esta sexta-feira um prémio na secção "Un Certain Regard" do Festival de Cannes.

"A Flor do Buriti" é a segunda longa-metragem coassinada por João Salaviza e Renée Nader Messora, foi filmada com o povo indígena Krahô, do Brasil.

O filme atravessa os últimos 80 anos deste povo e, segundo a sinopse, dá a conhecer "um massacre ocorrido em 1940, no qual morreram dezenas indígenas". "Perpetrado por dois fazendeiros da região", prossegue a descrição do filme, "as violências praticadas naquele momento continuam a ecoar na memória das novas gerações".

Segundo a produtora Karõ Filmes, o filme foi rodado ao longo de quinze meses na terra indígena Kraholândia, onde os dois realizadores já tinham filmado o documentário "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos" (2018).

O nome do novo filme faz referência à flor do buriti, um tipo de palmeira selvagem que cresce no Brasil e que se encontra no meio da comunidade Krahô, no norte do estado brasileiro do Tocantins.

O local é um bioma fechado - menos húmido do que a Amazónia - que se tornou a região mais devastada pela desflorestação no Brasil.

No comunicado de imprensa sobre a obra, João Salaviza e Renée Nader Messora lembram que, atualmente, "diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre a sua 'terra sangrada', reinventando diariamente as infinitas formas de resistência".

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes teve início no passado dia 16 e encerra no próximo sábado.

