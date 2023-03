Dois pianos, um português, outro israelita.

© Créditos Reservados

Filipe Raposo e Uriel Herman são da mesma geração, dois compositores marcantes da música contemporânea. De um lado e do outro, do mundo, da Europa e do médio oriente. Conheceram-se em São Paulo, e para este concerto, Filipe Raposo fala numa mesma linguagem, que encontraram esta maneira de falar ao piano, a música clássicam, o jazz e a música tradicional, de cada um dos países, e tudo começou no Brasil, com a produtora que os juntou para esta ideia.

Como se fosse uma longa viagem entre a Europa, da sul e o Médio Oriente, onde está Israel, percorrendo milhares de anos de história que confluiu nestas teclas dos pianos de Uriel Herman e Filipe Raposo.

Um concerto, que é ele próprio um universo, com composições próprias de cada um dos pianistas, mas com arranjos para dois pianos, mas também solos e a música sefardita com o coro Ecce ,dirigido por Paulo Lourenço, como convidado especial e interpretará obras ligadas ao cancioneiro Sefardita e à diáspora.

A admiração dos dois pianistas, as muitas influencias da música, da clássica ao jazz, à tradicional, à improvisação.

Filipe Raposo e Uriel Herman, dois pianos, no pequeno auditório do CCB, em Lisboa, hoje, quinta-feira, às 21h00.