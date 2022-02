Don Juan no Bairro Alto

© Miguel Bartolomeu

Dom Juan, é um mito, e neste caso Moliére, empenhou-se em ir buscar esta personagem e dar-lhe este caráter de ser que ama, ama e quer amar até ao infinito, hoje amanhã e depois.

Não só se marca os 400 anos do nascimento de Moliére, como se homenageia o teatro barroco francês. António Pires, que encena este espetáculo, criou também, quando escolheu os dois atores, o Dom Juan e o criado, num jogo de comédia, para além da ideia que o dom Juan possa ter criado nas pessoas. Um homem de grande charme, que recita versos a todo o tempo, não é outra coisa, e escolha dos atores, confere aqui um humor e traços de comédia.

A liberdade absurda de Dom Juan, a que tudo se permite, um clássico, já um mito, o de Dom Juan, ao olhar de António Pires, que vê uma comédia, no repique dos dois personagens, Dom Juan e o criado Esganarelo.

António Pires, no processo de criação deste Dom Juan, em teatro barroco, com um teatrinho, em fundo, no cenário, com adereços, de maquilhagem e colants, e perucas brancas e Bochechas rosadas, vê toda a hipocrisia que Moliére quis escrever, a hipocrisia de Dom Juan.

A verdade e a mentira, os amores e desamores num espectaculo onde está o texto todo de Moliére, com as estátuas a pairar e o jantar com o comendador.

Texto Molière tradução Fátima Ferreira e Luís Lima Barreto

encenação António Pires com Carolina Campanela (Elvira), Carolina Serrão (Carlota, Violette), Catarina Vicente (Maturina, Espectro), Francisco Vistas(Gusmão, Don Carlos), Hugo Mestre Amaro (Don alonso, senhor Domingos), Jaime Baeta (Don Juan), João Barbosa (Esganarelo), Luís Lima Barreto (Don Luís, estátua do Comendador), Mário Sousa (Pedrito, pobre) concepção de cenário Alexandre Oliveira desenhos e pinturas de cenário Jacqueline de Montaigne figurinos Luís Mesquita desenho de luz Rui Seabra desenho de som Paulo Abelho assistente de encenação Miguel Bartolomeu construção cenário Fábio Paulo costureira Rosário Balbi assistente de figurinos Catarina Vicente operação de luz João Veloso operação de som António Oliveira direcção de cena Miguel Bartolomeu assistência à direcção de cena Afonso Luz bilheteira Sofia Estriga ilustração Joana Villaverde fotografia de cena Miguel Bartolomeu spot de video Tiago Inuit produção executiva Ivan Coletti/Federica Fiasca administração de produção Ana Bordalo comunicação Maria João Moura produtor Alexandre oOiveira produção ar de filmes / teatro do bairro, co-produção teatro municipal Joaquim Benite

Dom Juan, nos 400 anos do nascimento de Moliére, estreia esta noite de quarta feira, 2 de fevereiro, no Teatro do Bairro, em Lisboa e fica de quarta a sexta às 21h30, sábado e domingo às 18h00, até 27 de fevereiro