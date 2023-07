Dos seis aos 32 anos. Porto acolhe 85 pianistas num dos maiores concursos do mundo

© Photo by Dolo Iglesias on Unsplash

Os pianistas têm entre os seis e os 32 anos e vêm de países como China, Israel, Ucrânia, Coreia do Sul ou Japão. A cidade do Porto é palco da iniciativa que decorre até domingo e que convida o público a assistir.

"Temos 85 participantes, selecionados de um recorde de mais de 200 inscrições, que durante uma semana se apresentam entre a Casa da Música e a Fundação Manuel António da Mota para as categorias mais jovens. As provas são de entrada livre para o público e culminam no domingo com um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa, com os nossos três finalistas", explica Luís Costa, coordenador artístico do Concurso Internacional de Piano.

Luís Costa faz um resumo deste concurso. 00:00 00:00

Os instrumentistas chegam "literalmente" de todo o mundo, "de todos os continentes: Austrália, Brasil, Estados Unidos e portugueses também, o que nos deixa muito felizes. Acho que o propósito de um concurso é também trazer todas essas pessoas e durante uma semana proporcionar um ambiente de partilha, em que todos podem ouvir-se uns aos outros, podem ter oportunidade de estar com pianistas internacionalmente reconhecidos e outros pianistas portugueses".

Até sexta-feira realizam-se as provas e semifinais, sempre abertas ao público e no sábado a Reitoria da Universidade do Porto é palco de uma maratona de piano: "Na Reitoria acontecerá 12 horas de música, com alguns dos nossos participantes a tocar ininterruptamente diferentes recitais, diferentes programas. O valor em prémios que está aqui em causa são mais de 60 mil euros, sendo que o prémio principal é o prémio Cidade do Porto com um valor de 25 mil euros."

Reitoria recebe 12 horas de música. 00:00 00:00

O Concurso Internacional de Piano Santa Cecília termina no domingo, dia em que sobem ao palco os três finalistas. Na final, cada pianista é acompanhado, durante a prova, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Ao longo desta semana todas as provas têm entrada livre, na Casa da Música e na Fundação Manuel António da Mota.