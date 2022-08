Drone e dispositivo especial garantem segurança de mais de um milhão de pessoas n'Agonia

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

As festas de Nossa Senhora d'Agonia começaram esta quarta-feira em Viana do Castelo, com medidas especiais para garantir segurança e socorro às mais de um milhão de pessoas esperadas na cidade.

A romaria decorre até domingo, 21 de agosto, novamente com programa integral nas ruas, após duas edições em formato restrito por causa da pandemia. A previsão de enchente, face ao enorme fluxo de pessoas que se fez sentir nas últimas semanas, levou as autoridades a instalar no centro da cidade um dispositivo especial "de prevenção, proteção e socorro", durante os cinco dias da festa.

Meios dos bombeiros sapadores e voluntários, INEM, PSP, Cruz Vermelha e Polícia Marítima, vão estar concentrados numa tenda junto à Biblioteca Municipal nos períodos de maior afluência de visitantes. A PSP vai usar pela primeira vez um drone, que sobrevoará a cidade em ações de vigilância.

"Permite-nos ter a perceção de quais são as vias que estão mais congestionadas, onde há maior fluxo de pessoas e em termos de atividade de ordem pública, conseguimos perceber mais rapidamente as situações. O drone é inédito e vai-nos ajudar na atuação", explicou o Comissário Ferreira Araújo do Comando da PSP de Viana do Castelo, adiantando que o dispositivo montado no centro da cidade consistirá "na troca de informação permanente e direta" entre os vários agentes de segurança e proteção. "Vai haver uma coordenação em tempo real, coisas que nos permite atuar mais rápido", descreveu.

De acordo com números divulgados pela organização da romaria d'Agonia nas edições anteriores à pandemia, habitualmente passavam por Viana do Castelo, nos dias da festa, cerca de um milhão de pessoas. Para o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, não restam dúvidas que essa fasquia vai ser ultrapassada. "A nossa preocupação foi que o milhão de pessoas que era o normal nos últimos anos das festas fosse ultrapassado e já começamos a notar isso na semana que passou, com a quantidade de gente em Viana. Sabemos que a deslocação do quartel, com este mar de gente e veículos, é muito complicada para nós, porque ficamos presos nas filas. Por isso, este ano decidimos fazer diferente", afirmou.

Além do dispositivo especial "de prevenção, proteção e socorro" já em atividade esta quarta-feira, a Câmara Municipal de Viana do Castelo alargou também a oferta de estacionamento. "Sentimos que nos tínhamos que preparar para receber da melhor forma, como sempre fazemos na romaria da Senhora d'Agonia, mas conscientes deste aumento do número de visitantes que certamente vai acontecer", declarou o autarca Luís Nobre, adiantando que foi planeada a questão da mobilidade, "estabelecendo espaços na periferia para estacionamento". "Aumentamos 11 locais, acrescentando aos mais de 4000 lugares de estacionamento gratuitos na periferia, mais 1700", disse.

Uma alvorada festiva às 8h30 iniciou os festejos. E a primeira revista de gigantones e cabeçudos realizou-se ao meio dia na Praça da República. Esta noite (22h00) há um encontro de tocadores e cantadores à desgarrada na Praça da Liberdade.

O Desfile da Mordomia que costuma abrir a festa realiza-se amanhã à tarde (16h00), com uma participação recorde de 709 mulheres.

Na sexta-feira, o ponto alto será a confeção dos tapetes de sal pelas gentes da ribeira para o andor da Senhora passar no dia seguinte. Estão preparadas 30 toneladas de sal colorido para enfeitar o chão de cinco ruas. O momento é vivido com uma multidão ao redor a assistir, a beber nos bares e a dançar na rua.

À semelhança de todos os anos, é esperada a presença de figuras públicas. O presidente do PSD Luís Montenegro será uma delas e tudo indica que Marcelo Rebelo de Sousa também possa visitar a ribeira nessa noite (ainda sem confirmação oficial). O cantor Marco Paulo tem também presença anunciada. E é de esperar também que Tiago Brandão Rodrigues, este ano presidente da comissão de honra d'Agonia, ajude os habitantes a confecionar tapetes, como já é habitual há vários anos. Em alguns deles, ao lado do primeiro-ministro, António Costa.

Sábado, dia 20, realiza-se à tarde a eucaristia no santuário de Nossa Senhora d'Agonia, seguida da Procissão ao Mar, com bênção de embarcações de pesca e alocução do Bispo da Diocese.

Domingo, 21, último dia de romaria, o destaque vai para cortejo histórico e etnográfico, a partir das 16h00. É um dos números que atrai mais gente. A festa encerra às meia-noite com a Serenata.

O terrado do Campo d'Agonia está lotado de carrosséis, barracas de diversões, artesanato e comes e bebes e as ruas enfeitadas com mais 600 mil luzes e decorações alusivas a Viana.