Drotauri da Karnart, em qualquer parte do mundo

Por José Carlos Barreto 28 Dezembro, 2022 • 07:30

É a imagem, em várias formas, dependendo de um corpo, masculino, nú, em várias projeções, para se poder ver em telemóvel. A criação de Vel Z, é mesmo para ser vista em qualquer lado, em qualquer lugar do mundo. Luis Castro que faz aqui a assistência artística, é a voz desta ideia, herança da pandemia, ainda on line, ou para sempre em linha.

Drotauri é este espetáculo com imagens, sobre um corpo humano, que vai criando novas imagens que podem sugerir muitas outras ideias, numa lógica também de perfinst, ou seja, a base do trabalho da Karnart, performance e instalação, num mesmo local e ao mesmo tempo.

Drotauri tem uma carga erótica, em todo o processo, mas Luis Castro até prefere a palavra sensual, é o jogo do corpo e das imagens, que cria, ou pode alguma forma remeter, para essa ideia erótica do espetaculo on line.

Imagens sucessivas, hipnóticas, em celebração, enigma, alucinação, magia de Drotauri.

Doutari, espetáculo on line, da Karnart, e fica disponível em Karnart ponto Org, até 31 de dezembro