Duas mulheres, a mesma guerra. "Não escolhemos os amigos pela nacionalidade"

Tatiana nasceu na Ucrânia, na cidade de Sumy, onde hoje entraram os primeiros comboios humanitários. Ali vive ainda a mãe, amigos e outros familiares. Desde a invasão da Rússia, que olha para o telemóvel de meia em meia hora, o tempo entre cada mensagem enviada pela mãe. Irina é russa, e o conflito adiou o regresso da mãe a Moscovo previsto para esta semana, após umas férias em Portugal . Também ela vive no sobressalto das notícias: " Eu vivo esta guerra com a minha amiga, não sei como é possível ficar neutro".

Tatiana e Irina conhecem-se há mais de uma década. No Dia Internacional da Mulher, esta é também a história de uma amizade blindada, apesar da guerra.

Tatiana Moskalenko e Irina Golovanova partilham os medos, as insónias e os fantasmas que assomam os dias sobressaltados pela invasão da Rússia à Ucrânia.

Ouça aqui a conversa com Irina Golovanova e Tatiana Moskalenko.

"Eu não sou russa, não tenho medo de falar. Odeio Putin. Não merece ser presidente de nenhum povo, nem russo, nem ucraniano. Mas eu não odeio os russos, eles não têm culpa " Enquanto fala, Tatiana está sempre de olho no telemóvel: " A minha vida parou", referindo-se à primeira noite da invasão, a 24 de Fevereiro, desde então, a mãe é a sua preocupação maior " tem de me mandar mensagens de meia em meia hora, porque nós não sabemos quando pode acontecer alguma coisa. Vivo com medo". Na cidade de Sumy, a 30 km da fronteira com a Rússia, a casa onde nasceu já foi bombardeada.

"A minha dor não é igual à dela, não é, porque Tatiana tem lá a mãe, mas eu não percebo como é que se pode ficar neutro nesta guerra. Não entendo isso", desabafa Irina, ressalvando também ela que há muitos russos contra a guerra " sei de uma petição assinada por muitas pessoas lá na Rússia, que pedem para não serem esquecidas. Há gente que já foi presa e impedida de trabalhar. Não nos excluam deste mundo só por que somos russos. Espero que isto não atinja uma dimensão de racismo".

Habituada aos sinais camuflados na linguagem não verbal, é essa a sua formação, Irina Golovanova observa Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, como " dois líderes com estilos diferentes, mas ambos eficazes, para os seus objetivos. Dum lado proximidade e mobilização, do outro distância e falta de emoções ".

Tatiana e Irina, uma amizade ainda mais forte, em tempos de guerra.

