"É insólito." Dirigentes contra escolha de novo diretor para o património

Os dirigentes da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) e do Conselho Internacional de Museus da Europa consideraram "inqualificável" e "um insulto" a escolha do gestor imobiliário Bernardo Alabaça para a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

"Esta nomeação é absolutamente insólita, todas as pessoas da área do património cultural estão em estado de choque", nota o arqueólogo Luís Raposo, que preside ao Conselho Internacional de Museus (ICOM) da Europa.

A DGPC é vista como um "verdadeiro monstro administrativo" pelos profissionais da área, que "veriam com bons olhos uma reformulação ou eventual extinção" da mesma com criação de outros organismos.

As críticas de Luís Pinheiro à nomeação de Bernardo Alabaça. Entrevista conduzida pela jornalista Gabriela Batista. 00:00 00:00

"Estávamos longe de poder imaginar que a alternativa de qualquer Governo - designadamente este - teria seria a de fazer capturar o património cultural pelos interesses da rentabilização imobiliária do património do Estado", lamenta Luís Raposo. "É insólito."

O despacho de nomeação foi assinado pela secretária de Estado, mas Luís Raposo teme que não tenham sido avaliadas "plenamente as consequências" da opção tomada pelo Governo nesta escolha para o cargo.

Bernardo Albaça é visto pelo presidente do ICOM como um "completo desconhecido" da área do património.

"Pelo currículo que vem nos jornais é altamente preocupante, trata-se de alguém especialista em avaliação de imobiliária, alguém que no passado atuou várias vezes no lado contrário da mesa, ou seja, quando se pretendeu na área da Cultura, classificar como monumento nacional determinados bens, esteve do lado oposto, impedindo essa classificação em nome da rentabilização hoteleira."

Em declarações à TSF, Luís Raposo defende que os "tempos recentes" fazer lembrar "outros tempos mais antigos do PS, designadamente o chamado 'socratismo'" e espera que a nomeação "possa ser corrigida".

"Se não o for, estamos numa situação muito complicada em que o movimento associativo e a sociedade civil terão de fazer ouvir-se, exercendo os seus direitos de indignação e ação popular em defesa do património cultural", alerta.

Por seu lado, o presidente da direção da APOM, João Neto, afirmou à Lusa que aguardará para ver como atuará a nova equipa diretiva da DGPC, mas considera que "é um insulto e uma arrogância de que tudo vale para gerir o património".

"O atual Governo deve ter neste momento uma perspetiva única de 'Airbnb'. Tudo é colocado ao mesmo nível do programa 'Querido mudei a casa'", disse João Neto.

Bernardo Alabaça "apresenta um currículo com 20 anos de experiência de gestão, maioritariamente de património público, tendo sido Diretor-Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional e Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças", apresentou o Ministério da Cultura.

João Neto fala em "lapso", sublinhando que na gestão do património cultural, e num organismo como a DGPC, "o mais importante é o conteúdo e a criação de conhecimento que está inerente às peças que estão ali [nos museus que tutela]".

Em termos de orientação política para o setor do património, tanto Luís Raposo como João Neto relacionam ainda a nomeação de Bernardo Alabaça com uma eventual decisão da secretaria de Estado e do Património Cultural de cedência de obras de arte a um grupo hoteleiro.

Na quinta-feira, o PCP apresentou um requerimento com um pedido de audição da ministra da Cultura, Graça Fonseca, sobre a eventual cedência de obras de arte da Coleção Rainer Daehnhardt ao grupo hoteleiro Vila Galé.

No requerimento, a deputada Ana Mesquita escreveu que "o PCP teve conhecimento" que o executivo "está a desenvolver diligências" para "ceder à Vila Galé International, SA as obras de arte pertencentes à Coleção Rainer Daehnhardt".

Segundo o PCP, o argumento é a existência de um contrato entre o Estado e a empresa, no âmbito do programa REVIVE, destinado à recuperação e requalificação de património público para fins turísticos, para a "exploração de um conjunto de imóveis na Coudelaria de Alter".

"Este despacho é totalmente inaceitável e foi emitido contra todos os pareceres da área que a secretária de Estado tutela, o que coloca problemas de responsabilidade política e cível. Os membros do Governo não podem dispor a seu bel-prazer das coleções dos museus nacionais contra pareceres dos organismos técnicos que tutelam", alertou Luís Raposo.

João Neto corrobora: "Se pensarmos no despacho da secretária de Estado a exigir que determinadas peças do Museu dos Coches sirvam para decorar uma instituição que não tem funções museológicas... esta nomeação [na DGPC] deve vir nesse sentido".

A nova equipa diretiva da DGPC inicia funções no dia 24 de fevereiro.

Além de Bernardo Alabaça, foram nomeados Fátima Marques Pereira e Rui Santos como subdiretores.

O arquiteto João Carlos Santos manter-se-á como subdiretor, assim como o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Joaquim Caetano, que é equiparado a subdiretor por inerência.