"É o prémio dos prémios." Filme do Turismo do Porto e Norte vence prémio de melhor do mundo

Esta competição de filmes de turismo à escala mundial é promovida pelo International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT). "The Majestic Adventures of Ofelia de Sousa", filme promocional da TPNP, "arrecadou o título de World's Best Tourism Film (Melhor Filme de Turismo do Mundo), na categoria Tourism Products.

"É o corolário de um trabalho incrível de posicionamento da região, que nos permitiu aumentar a nossa notoriedade e posicionamento. É uma honra vencermos um prémio que nunca tinha sido conquistado por Portugal", considera o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins.

"Esta vitória é mais um incentivo para todos os parceiros do Porto e Norte que, após dois duros anos, com o seu esforço, permitiram o regresso fulminante do setor a valores pré-pandemia", referiu.

O filme "The Majestic Adventures of Ofelia de Sousa" teve a melhor pontuação entre todas as categorias a concurso, tendo ficado em primeiro lugar neste ranking "graças aos pontos conquistados na sequência dos prémios recebidos nos 10 festivais que compõem o circuito mundial do CIFFT".

O filme português concorreu com 34 outros filmes promocionais estrangeiros.

Estreado em outubro de 2021, o filme, com cerca de três minutos de duração, "tem como estrela principal Ofelia de Souza, uma experiente e extravagante organizadora de eventos e epicurista de 72 anos, que fielmente acompanhada dos seus assistentes ('Ofelier' e 'Ofeliette'), partilha dicas e segredos para escolher e aproveitar um dos melhores destinos de turismo de negócios do mundo".

"O trabalho foi muito meritório e os resultados já têm reflexos nos índices de procura da região, tendo fechado o ano com um recorde absoluto de turistas", sublinha, ainda, Luís Pedro Martins, acrescentando que, "em 2019, foram contabilizadas quase 11 milhões de dormidas na região, num registo que patenteia um crescimento histórico de 9,7%, o maior a nível nacional".