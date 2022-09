"É preciso fazer um desenho?" João Paulo Cotrim é homenageado na Festa da Ilustração de Setúbal

© DR

Por TSF/Lusa 30 Setembro, 2022 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Festa da Ilustração "É Preciso Fazer um Desenho?", que começa no sábado, em Setúbal, é dedicada ao editor João Paulo Cotrim, de quem será publicado um livro com "as suas palavras sobre ilustração", revelou a organização.

"É Preciso Fazer um Desenho?" é uma iniciativa cultural em Setúbal, criada em 2015, que se estende ao longo de outubro com exposições em vários espaços da cidade, conversas e lançamentos editoriais sobre ilustração, cartoon e artes visuais.

O editor e autor João Paulo Cotrim, um dos curadores e fundadores da Festa da Ilustração, que morreu em dezembro do ano passado, será homenageado nesta edição, com exposições nas quais são convocados artistas como Cristina Sampaio, António Jorge Gonçalves, André Carrilho, João Fazenda, Mariana Rio, Yara Kono e Mantraste.

"É para não estarmos sozinhos que estamos aqui todos juntos com ele", escreveu José Teófilo Duarte, outro dos fundadores da festa da ilustração, no programa que acompanha a iniciativa.

De acordo com a programação, este ano estarão em destaque o artista português André Letria e o francês Alain Corbel, ambos com exposições individuais na Casa da Cultura de Setúbal.

Anualmente, o programa dá visibilidade ao trabalho visual de uma personalidade da história da ilustração portuguesa e nesta edição está prevista uma exposição dedicada a José de Lemos (1910-1995).

"Lemos é um caso à parte na multidão de génios da ilustração portuguesa do século XX. O seu traço modernista, de altos contrastes no seu registo mais refinado, o dos cartoons do 'Riso Amarelo', manter-se-á incorrupto ao longo de décadas, criando uma bolha gráfica no universo do cartoon nacional que não terá mestre nem discípulos", afirmou o 'designer' e investigador Jorge Silva, no programa.

A par das exposições, a Festa da Ilustração contará com conversas, oficinas, lançamentos editoriais e um concerto, no sábado, dos Sad Puto, uma nova banda formada por João Maio Pinto, Pedro Lourenço e Pedro Enguiça.

A Festa da Ilustração "É Preciso Fazer um Desenho?" é uma iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal.