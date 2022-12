E se o lobo mau, não fosse mau? Em ópera para crianças

© Créditos Reservados

E se o lobo afinal...não fosse mau? E se o lobo tem sido apenas alvo de preconceitos, ou se calhar de uma sucessiva, sem cessar, coincidência infeliz, ou até de graves mal entendidos. Esta é uma ópera para crianças, para tentar resolver essa questão, uma ópera do compositor Vasco Mendonça.

Este é o desafio feito não só ao compositor mas também para Gonçalo M. Tavares que fez esta revisão tragicómica destes contos para crianças, onde tudo se vê pelo olhos do lobo, que como já se disse não quer mal nenhum à capuchinho vermelho e muito menos aos três porquinhos, mas esta é um ópera onde há tudo, até medo!

Vasco Mendonça considera estamos diante um divertimento, uma ideia de recriar novas ideias e principalmente por-nos no lugar do estrangeiro, o estranho o diferente, como tem sido até agora o lobo.

Esta ópera estreou, em Outubro, na Ópera Nacional Holandesa, em Outubro e agora está no Porto, para duas récitas, com este lobo que afinal não é mau, é só um lobo também ele vitima de muitas circunstancias.

Música Vasco Mendonça

Libreto Gonçalo M. Tavares

Encenação Inne Goris

Cenário e luz Stef Stessel

Figurinos Lotte Boonstra

Video Coen Bouman

Direção musical Jan Wierzba

Soprano Lara Rainho

Mezzo soprano Mariana de Sousa

Contratenor Logan Lopez Gonzalez

Percussão Frank Van Eycken (Spectra Ensemble)

Guitarra elétrica Nico Couck

Clarinete Yuko Fukumae

Violoncelo Seraphine Stragier

Encomenda Teatro Municipal do Porto, Dutch Nationale Opera, LOD muziektheater, Teatro Luís de Camões

Coprodução Cineteatro Louletano, Philharmonie Luxembourg, Spectra Ensemble

O Lobo, a Menina e o Caçador, sábado dia 10 e domingo dia 11 de dezembro, no auditório do Campo Alegre do Teatro Municipal do Porto.