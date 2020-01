É SOLRIR, no Algarve

© créditos reservados

Começar o ano a rir, assim tão simples como isto, foi aqui que Cristina Arvelos, a diretora do festival quis começar este festival e o ano, e já lã vão 14 edições. O Festival SOLRIR começou ontem mas hoje há mais e começa assim: 2 janeiro, 21h30 | Pi 100 Pé com Fernando Rocha, Adriano Moura, João Seabra e Miguel 7 Estacas 3 janeiro, 21h30 | Aldo Lima e Nilton 4 janeiro, 21h30 | Marco Horácio em Rouxinol Faduncho e Serafim. Nestes anos de edições do SOLRIRr, Cristina Arvelos diz que sempre correu tudo muito bem, os humoristas gostam deste festival abriu este modelo ao humor. Festival SOLRIR, em Albufeira, ainda até 4 de Janeiro.