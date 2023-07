"É uma honra para vocês estarem aqui connosco", ou como os Jesus Quisto "deviam ser cabeças de cartaz" do Alive

Por Maria Ramos Santos 09 Julho, 2023 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Os Jesus Quisto atuaram "no palco errado" e, prova disso, é que o palco Fado do Nos Alive não teve, este sábado, capacidade para levar todas as pessoas que queriam ouvir Lourenço, Beta, Diogo, Jimmy e Vera.

"Hoje nós somos uma banda a fingir num festival a sério (...) Nós devíamos estar no palco principal e ser cabeças de cartaz. Obviamente que nós somos a melhor banda que o festival vai ver", disse Lourenço Paulino, personagem encarnada por Diogo Amaral, em entrevista à TSF. "O primeiro milho é para os pardais", acrescentou Beta.

A banda da série da RTP "Pôr do Sol" já passou por três continentes, 59 países e milhares cidades, tudo isto em Portugal. Como? Trata-se da sua "capacidade de mentir às pessoas" e estar "tudo bem".

Com casa cheia e pessoas à porta do Café Fado no Passeio Marítimo de Algés, Lourenço já dizia, momentos antes de subir ao palco: "É uma honra para vocês estarem aqui connosco, porque nós somos os maiores".

O retrato da família Bourbon de Linhaça fez sucesso nos ecrãs nacionais e não só: a história de ficção criada por Manuel Pureza, Henrique Dias e Rui Melo está também disponível na plataforma de streaming Netflix.

A pouco mais de um mês de estrear o filme em que vai ser revelado o mistério de São Cajó, Lourenço admitiu que "vai ser surpreendente" e, "no mínimo, o filme português mais visto de sempre".

Fora de personagem, Mafalda Marafusta (Beta) confessou que não esperava que "uma banda que faz playback assumidamente" rebentasse desta maneira.

"No Maria Matos eu entrei em pânico. De repente vimos o teatro completamente rodeado de pessoas. Nunca na vida aquilo nos tinha passado pela cabeça, tanto que tivemos de dar dois concertos seguidos e mesmo assim pessoas ficaram de fora", disse.

Na 15.ª edição do festival Alive a história repetiu-se e Jesus Quisto juntaram centenas de pessoas às 00h30 para ouvirem temas como "Holocausto Vegan", "Drug is a Pit" ou "Beavers in Loves" do disco "Hits my Nice".