EA Live Évora. Música e degustação de vinhos no calor alentejano

© Sara Matos / Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Fernandes 21 Julho, 2022 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir desta quinta-feira e até sábado decorre o EA LIVE ÉVORA 2022, uma experiência que cruza a oportunidade de assistir a concertos de alguns dos nomes mais relevantes da música portuguesa com uma degustação de vinhos EA incluída no valor do bilhete.

Pedro Abrunhosa, António Zambujo, concerto que já se encontra esgotado, e Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, atuam na edição deste ano do EA LIVE Évora, entre os dias 21 e 23 de julho.

Ouça a entrevista com João Teixeira, da organização do EA Live Évora 00:00 00:00

O festival volta a abrir as portas do cenário idílico e histórico da Adega Cartuxa, com uma plateia de um pouco mais de mil lugares sentados. As primeiras partes ficam a cargo de artistas emergentes: Iolanda fará a primeira parte de Pedro Abrunhosa, Et Toi Michel de António Zambujo e o projeto o Galo Canta" Às Duas abre para Deixem o Pimba em Paz.

O EA LIVE teve início em 2016 com as EA LIVE SESSIONS, transformou-se num festival ao vivo no ano seguinte, já apresentou concertos em Lisboa nas edições de 2018 e 2019 e este ano internacionalizou-se, através da primeira edição EA LIVE Rio, onde apresentou um cartaz com Diogo Nogueira, Tiago Nacarato e Anavitória, no Jockey Club do Rio de Janeiro.