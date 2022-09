Editor Manuel Hermínio Monteiro homenageado no dia em que faria 70 anos

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Se fosse vivo, o editor Manuel Hermínio Monteiro completaria, este sábado, 70 anos. O antigo diretor editorial da Assírio & Alvim destacou-se nos anos de 1980 e 1990 pela publicação da obra de alguns dos mais relevantes nomes da poesia portuguesa do século XX. Para assinalar a data, o Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, Sabrosa, acolhe uma sessão de homenagem, que engloba uma tertúlia e um espetáculo que junta música e poesia.

O diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira, explica que "Manuel Hermínio Monteiro, falecido em 2001, com 48 anos, merece esta homenagem" porque fez "um trabalho de referência na literatura portuguesa". Foi o responsável pela "edição da obra de alguns dos mais significativos poetas do país".

João Luís Sequeira dá os exemplos de Teixeira de Pascoaes, Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, António Patrício, Ângelo de Lima, Edmundo Bettencourt, Herberto Hélder, Mário Cesariny, Alexandre O"Neil, António Maria Lisboa, Fiama de Hasse Pais Brandão, Luíza Neto Jorge, Gastão Cruz, Al Berto, António Franco Alexandre, Ruy Belo, António Gancho, Sebastião Alba, José Agostinho Baptista, Manuel António Pina, José Tolentino Mendonça, Jorge Sousa Braga, entre outros.

O diretor do Espaço Miguel Torga salienta também que a Assírio & Alvim e a Porto 2001-Capital Europeia da Cultura, editaram a "Rosa do Mundo - 2001 Poemas para o Futuro", que foi último grande projeto editorial de Manuel Hermínio Monteiro. Trata-se, talvez, "da maior antologia poética alguma vez feita, de todos os tempos e de todos os lugares", sublinha o diretor do Espaço Miguel Torga.

A partir das 16 horas deste sábado, haverá várias iniciativas para homenagear o antigo editor, começando pela deposição de flores na campa de Manuel Hermínio Monteiro no cemitério de Parada do Pinhão (Sabrosa), sua aldeia natal.

Para que os conterrâneos possam assistir ao resto das atividades, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, foi assegurado transporte entre as duas localidades. A tertúlia "Pássaros Livres" sobre Manuel Hermínio Monteiro, vai juntar, às 17 horas, a pintora Graça Morais e o escritor Fernando Pinto do Amaral, com moderação do radialista Paulo Alves Guerra.

Segue-se um concerto pelo Poetry Ensemble, um coletivo formado por músicos e declamadores que deriva da Lisbon Poetry Orchestra e que tem como matriz a construção de espetáculos temáticos em que a palavra e a música se unem para a criação de um imaginário em torno de um poeta, um movimento artístico ou um tema específico.

Para a próxima quarta-feira fica reservado o espetáculo "Pelo Fio dos Versos" com Amélia Muge e Filipe Raposo, no Teatro de Vila Real.

A homenagem a Manuel Hermínio Monteiro, com a designação genérica de "Pássaros Livres", é uma iniciativa do Município de Sabrosa e do Espaço Miguel Torga em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real e o Teatro de Vila Real.