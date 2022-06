"Eglantónico" o Ensaio Sobre a Cegueira no S.João

© Créditos Reservados

Quando um livro deixa de ser para cada um dos leitores e passa a ser para todos ao mesmo tempo, no mesmo espaço e quando as personagens ganham corpo e voz, Nuno Cardoso, diz que no Ensaio Sobre a Cegueira foi um trabalho fascinante.

As personagens ficaram todas, a dramaturgia, vai na letra do livro, nas personagens que não têm nome.

Esta é a maquina do teatro a funcionar e aqui, quando junta dois teatros, o Teatro Nacional S.João e o Teatro Nacional da Catalunha.

Este é o Ensaio sobre a Cegueira, num tempo em podemos nós ter aprendido alguma coisa com esta pandemia, com esta epidemia, Nuno Cardoso, diz não, não aprendemos nada, mas olhamos para este texto com outros olhos, isso é certo

de José Saramago, encenação Nuno Cardoso, versão cénica Cláudia Cedó, cenografia F.Ribeiro, figurinos Nídia Tusal, música Pedro "Peixe" Cardoso, desenho de luz Nuno Meira, desenho de som

Joel Azevedo, vídeo Luís Porto, assistência de encenação Manuel Tur

interpretação

Ana Brandão, Adriana Fuertes, Albert Prat, Ferran Carvajal, Gabriela Flores, Jordi Collet, Jorge Mota, Lisa Reis, Mafalda Lencastre, Maria Ribera, Montse Esteve, Paulo Freixinho, Pedro Frias, Sérgio Sá Cunha

coprodução

Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Nacional São João

em colaboracão com

Institut Ramon Llull

A atriz Lisa Reis integra o elenco no âmbito do programa de cooperação com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.

Todas as sessões do Ensaio Sobre a Cegueira no Teatro S. João estão neste momento esgotadas.