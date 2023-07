Ei! Marionetas, em Gondomar, clima, identidade, alienação.

© Créditos Reservados

Um trabalho de um ano inteiro da Companhia Mandragora, junta-se neste Encontro Internacional de Marionetas, onde num festival com várias disciplinas como permitem as marionetas e formas animadas. Refletir sobre a as alterações climáticas, a identidade e o património, o consumo e a alienação destes dias, são linhas a seguir que Clara Ribeiro, diretora artística da Mandragora quis trazer na programação.

O encontro Internacional de Marionetas, começou no fim de semana passado mas há ainda muita programação como sublinha Clara Ribeiro com 4 companhias internacionais, com as companhias nacionais, num total de 9 companhias. Para cerca de 20 atividades programadas, num total de 51 ações. Nesta 9ª edição do encontro de marionetas de Gondomar, há miúdos como voluntários para participarem também na construção de um encontro como este.

Um Encontro, também fazer essa ponte que liga o mais antigo ao mais contemporâneo é também uma das linhas da programação da companhia Mandragora, que assina este encontro internacional de marionetas de Gondomar.

Ei Marionetas, 9º Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar vai ainda até 12 de julho