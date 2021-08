Eis o Algarve: um espetáculo multimédia para mostrar a herança cultural da região

Nelson Conceição considera que há mesmo um sentir algarvio que quer transmitir neste espetáculo © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 06 Agosto, 2021 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vão estar 10 músicos em palco, quatro bailarinos e um vídeo em pano de fundo. É um espetáculo multimédia em que tudo está conjugado para conduzir o público numa viagem pela identidade cultural do Algarve. O acordeão é a alma do espetáculo, e Nelson Conceição, acordeonista algarvio que já ganhou diversos prémios internacionais, concebeu a música de todo o projeto.

"O espetáculo vai abrir com uma homenagem ao passado", conta. Será uma ligação entre os músicos que estão em palco e " vozes do passado" que aparecem no vídeo. Para que esta iniciativa fosse adiante, foi necessário um trabalho de pesquisa nos próprios arquivos da RTP, para chegar a estes vídeos sobre os saberes e tradições algarvios. Umas que se vão perdendo, outras nem tanto.

O próprio músico é originário da localidade de Bordeira, no concelho de Faro, uma terra que tem ainda uma cultura popular muito forte e também já a tinha no passado. "O António Aleixo vinha para Bordeira fazer improvisos com os acordeonistas locais, o "Alma Algarvia [corridinho muito conhecido] é obra de um acordeonista bordeirense", conta Mauro Amaral, o produtor executivo do espetáculo.

Nelson Conceição considera que há mesmo um sentir algarvio que quer transmitir neste espetáculo. "O corridinho transmite essa alma aguerrida e do querer" algarvio.