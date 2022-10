Ela Por Ela. O palco é delas em Quarteira

© 'Sou Quarteira'

O movimento 'Sou Quarteira' promove uma edição especial, dia 01 de outubro, no Bairro da Abelheira em Quarteira, que apresenta um cartaz composto exclusivamente por artistas mulheres, sob o mote "Ela por Ela".

Esta edição de 2022, totalmente gratuita, conta com concertos de Nenny, Kady que convida Nayela, Soluna e Éllàh, das Batukadeiras X que convidam as artistas locais Isa de Brito e Alícia Rosa e da DJ San Farafina, sensibilizando para uma maior representatividade e presença de artistas femininas nos grandes cartazes de Festivais, não só nacionais como Europeus.

Outra das novidades é o facto do evento tomar conta do Bairro da Abelheira no âmbito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento, com o intuito de envolver toda a comunidade e as associações locais.

Para além da música (neste dia mundial) a programação contará ainda com uma área dedicada ao empoderamento feminino, com o "Programa de liderança Feminina", direcionado às futuras gerações de Quarteira, através de um workshop feito em colaboração com a associação Girls For Girls Portugal. A entrada é gratuita.