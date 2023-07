Em Braga, "Julho é de Jazz". Ciclo junta o melhor do talento nacional e internacional 

Por Vanessa Batista 07 Julho, 2023 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Em Braga, "Julho é de Jazz", no pátio do gnration. A 9ª edição contou, esta quinta-feira, com o cabeça de cartaz com Marc Ribot e o trio Ceramic Dog que apresentaram, pela primeira vez ao vivo, o novo disco "Connection".

Esta noite, a sala bracarense recebe o contrabaixista português André Carvalho, acompanhado por André Matos, na guitarra, e José Soares, no saxofone. Juntos vão interpretar "Lost in Translation - Vol.II". Um trabalho inspirado no universo das palavras intraduzíveis de uma forma contemplativa, intimista e crua.

Na visão do diretor artístico do gnration, Luís Fernandes, trata-se de um projeto que apresenta um jazz "limpo e muito composto com espaço para a improvisação, mas que assenta numa ideia mais canónica do que é o jazz contemporâneo".

Residente há vários anos nos Estados Unidos da América, André Carvalho já foi galardoado com o Prémio Carlos Paredes 2012.

A próxima quinta-feira, 13 de julho, será de "pura improvisação", visto que a formação apresenta uma proposta "particular", duas baterias e sintetizadores. O trabalho é do sexteto de João Lencastre que irá apresentar "Free Celebration".

O ciclo termina, na sexta-feira 14 de julho, com uma proposta que demonstra a "diversidade" dentro do estilo musical. Susana Santos Silva e Kaja Draksler, através do trompete e piano, vão explorar o que os críticos descrevem como uma "sonoridade inebriante, ousada e criativa". Luís Fernandes fala num projeto que se "afasta do cânone".

Um programa que junta o melhor do jazz em ascensão a nível nacional e internacional, e que tem sido bem acolhido pelo público.

"Não acreditamos que este ciclo tenha de ser o único momento em que se apresenta música improvisada na cidade. Há público para isso. Conseguimos juntar diferentes gerações do jazz e temos a felicidade de ter em Portugal ou portugueses a residir fora de alto gabarito. Quem vier de certeza vai gostar", garante.

Os concertos têm sempre início às 22h00, no pátio exterior do gnration. Os bilhetes custam 7 euros. O passe-geral 25 euros.