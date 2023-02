Em Coimbra, a politica em Festival

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 10 Fevereiro, 2023 • 07:30

É uma espécie de aquecimento para um festival maior, outra vez em Coimbra, no final do ano, juntando, Lisboa Braga e Loulé, Agora são dois dias, hoje e amanhã para um festival onde a participação cívica, como cidadãos é fundamental, no convento de São Francisco. Rui Oliveira Marques é uma das vozes do Festival Política e abre o discurso com essa ideia de levar as pessoas a participarem, a discutirem a estarem presentes.

Dois dias, agora em Coimbra, Conversa com o músico e ativista Dino D' Santiago sobre o papel dos artistas e do poder de transformação da música na sociedade - "A música pode derrubar muros?";

- Oficina Tangram - Somos Natureza: um workshop criativo e de sensibilização, para crianças entre os 6 e os 12 anos, que reflete sobre o impacto das ações humanas na natureza;

- Exibição do documentário "A música invisível", do realizador e investigador Tiago Pereira, que retrata a música cigana de norte a sul do país (esta sessão integra ainda um concerto com um artista da região de Coimbra e uma conversa);

- Espetáculo de humor "A grande mentira", de e por Hugo van der Ding: uma aula ao vivo, dedicada ao tema da inclusão, com a História como pano de fundo.

Coimbra, hoje e amanhã, 10 e 11 de fevereiro, a convocação para este encontro onde a politica, a participação cívica é o inicio de tudo.