Em dia de metal, pediu-se para ninguém vestir preto no Alive. Pedido aceite?

Os 38 graus não afastaram os fãs do NOS Alive. As redes sociais do festival apelaram, numa publicação em tom cómico, para que os fãs de metal não usassem roupa preta devido ao calor, mas o repto foi rejeitado pela maioria.

A brisa do mar não apareceu para ajudar os festivaleiros que se deslocaram, esta sexta-feira, ao Passeio Marítimo de Algés. Pouco passava das 17h00 e os termómetros atingiam os 38 graus centígrados, temperaturas que pediam uma pequena sombra até à hora de começarem os primeiros concertos no palco principal do NOS Alive.

Para zelar pela saúde dos espetadores e num dia em que Portugal entra em estado de alerta devido ao calor, o Twitter oficial do festival pediu, numa mensagem curiosa, que os espetadores não usassem preto.

Está mesmo calor, a sério, não venham de preto.

AHAHAHAHAHAHAHAHA - NOS Alive (@NOS_Alive) July 8, 2022

Todavia, o apelo foi desprezado pela maioria e, para um maior conforto, os presentes aproveitaram para se hidratarem, usar chapéu e colocar protetor solar, disponibilizado a todos de forma gratuita. Perto das grades e um pouco por todo o recinto do festival, a palete de cores predileta tinha tons escuros, com a presença de milhares de fãs com t-shirts onde saltavam à vista os desenhos com letras garrafais dos Metallica.

Antes da banda norte-americana, também eram esperadas com ansiedade as atuações dos Don Broco, AJ Tracey e Royal Blood. Desde as 18h00 e até de madrugada, a plateia tinha poucos minutos para descansar entre atuações, sem esquecer os restantes palcos, que criam a sensação de que a música nunca para em Algés.

A caminho do lugar que vão ocupar durante largas horas, a TSF encontrou Daniela e Mariana, duas festivaleiras que viajaram desde Monção, no Alto Minho, para o NOS Alive. Vestidas com a cor preta dos pés à cabeça, o calor não as afastou da ideia do guarda-roupa escolhido para esta sexta-feira, mas o calor tornou-se um fator demasiado impactante para não ser mencionado nas conversas.

"Viemos vestidas de preto, mas temos sempre cuidado. Pusemos protetor solar, bebemos muita água e estamos sempre a tentar encontrar sombras", disse Daniela, mas, num desabafo, deixou escapar que "aqui [no NOS Alive] não existem muitas sombras".

Questionadas sobre se a organização do festival pensou na criação de espaços para resguardar os fãs do sol, Mariana não tem dúvidas: "Fizeram o que foi necessário e eu entendo que não conseguem dar resguardo a tanta gente. Há horas em que conseguimos, principalmente quando está menos gente, mas não dá sempre!", conclui.

Em conjunto, confessaram que não viram a publicação algo "cómica" do festival nas redes sociais, mas disseram à TSF que escolheram o dia 8 de julho porque "é o dia do metal, e quando pensamos em metal, pensamos em preto, claro".

Daniela e Mariana não fizeram a viagem de mais de 440 quilómetros por uma banda só. "Queremos ver Metallica e também Royal Blood, mas vamos a mais palcos", testemunharam à TSF.

No distrito de Lisboa, o aviso laranja para as altas temperaturas foi acionado às 09h00 desta quinta-feira e vai se manter ativo até às 17h00 de sábado e os restantes 16 a amarelo até às 00h00 de sábado.