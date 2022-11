Em Idanha-A-Nova há um Festival Fora do Lugar

© Creditos Reservados

É música antiga, também é musica com as mãos, e das cabeças contemporâneas dos músicos, é fora do lugar porque há muito lugares, onde a musica pode morar. Filipe Faria, que tem emprestado a voz aos Sete Lágrimas, é também aqui a voz do Festival Fora do Lugar, nesta edição número 11, com este título de Festival Internacional de Músicas Antigas.

O próprio festival, vai estar em lugares que não são habituais, até para criar essa habituação, fora do lugar, recriar sítios, onde a música pode estar também, à procura do seu próprio lugar.

Um Festival internacional que junta isso mesmo, várias nacionalidades: Argentina, Brasil, Suiça, Espanha, França e Portugal, também com vários agrupamentos e até ideias feitas para este festival.

O concerto de abertura está marcado para amanhã, sexta feira, mas o Festival começa hoje, e para além das performances em palco há perfomances na mesa, com a gastronomia da beira baixa, também recriada para vários lugares, entre eles o Jantar Pobre.

Fora do Lugar, Festival Internacional de Músicas Antigas e o Regresso ao futuro, em Idanha-A-Nova de hoje, quinta feira 17 de novembro, até 3 de dezembro.