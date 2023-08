Em Santa Maria da Feira há uma Viagem Medieval "alegre e pedagógica" ao reino do Mestre de Avis

© André Gouveia (arquivo)

O reinado de D. João I, Mestre de Avis, está de volta a Portugal, de 2 a 13 de agosto, com o arranque da 26.ª edição da Viagem Medieval em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, esta quarta-feira.

O evento, com uma duração de 12 dias, tem um total de 103 espetáculos diários, cinco praças de animação e 16 áreas temáticas, nas quais trabalham diariamente 2200 pessoas, que contam o apoio de 358 voluntários.

O presidente da câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, não esconde o entusiasmo e revela, em declarações à TSF, que a edição deste ano apresenta várias novidades.

"Já há cerca de seis anos que não tínhamos as liças, os combates a cavalo, que são muito apreciados pelo público, e este ano regressam. Vamos ter video mapping do castelo", avança.

"Haverá ainda uma novidade muito interessante, que é um folguedo na praça. Todos os dias, às 20h00, os sinos da Igreja matriz vão tocar e as pessoas que estiverem no recinto vão ser convidadas a dançar", continua.

Emídio Sousa afirma ainda que existem "espetáculos em grande formato" durante a tarde, que passam pelas bodas, até Nuno Santa Maria, o Condestável e, durante a noite, a batalha real, "que é uma recriação da Batalha de Aljubarrota".

O autarca revela ainda que o salão nobre da Câmara Municipal vai servir "como palco da viagem", ao ser estreado o evento com a "aclamação de D. João I como rei de Portugal".

Desta quarta-feira e até ao dia 13 de agosto, são muitas as experiências oferecidas ao público, que vai desde os mais miúdos aos mais graúdos.

"Pode-se participar nas batalhas, pode-se ser princesa por um dia, pode-se ser guerreiro - e as crianças adoram estes pares -, pode-se casar na viagem e já não é a primeira vez. Há todo um conjunto de experiências disponíveis para o público. Pode-se participar no cortejo real, pode-se trajar à época - nós temos o nosso espaço de trajes à época que as pessoas poderão facilmente obter", conta.

O edil recomenda ainda, a quem se de desloca à cidade nestes dias, uma visita de "pelo menos dois dias, mas o ideal são três", à Viagem Medieval, onde promete uma oportunidade de ocupar o tempo de "uma maneira muito engraçada, alegre e pedagógica".

A 26.ª edição da Viagem Medieval de Santa Maria da Feira tem um horário mais alargado e este ano as portas abrem às 12h00.