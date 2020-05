Em tempo de palcos fechados, o teatro mudou-se para a rádio

Peças de teatro estão a ser transmitidas na rádio © Direitos Reservados

Com os palcos encerrados, a companhia Comédias do Minho começou a apresentar peças de teatro radiofónico feitas a partir de casa... e transmitidas em duas rádios locais do distrito de Viana do Castelo



O projeto durante este mês de maio, com quatro sessões, sempre ao domingo, às 18h30.

Cada peça de teatro radiofónico é transmitida em simultâneo na Rádio Vale do Minho e na Rádio Cultural de Cerveira, que abrangem vários concelhos do distrito de Viana do Castelo.

O projeto envolve dois atores, duas atrizes e um técnico de som, todos a eles a trabalhar a partir das suas casas.

Ouça aqui a reportagem do jornalista Rui Silva 00:00 00:00

Este domingo, 17 de maio, pode ouvir "Os Malefícios do Tabaco", de Tchekhov, e no próximo dia 24 a peça transmitida é "Pão com Manteiga".

Todas as peças ficam disponíveis em podcast no site da companhia Comédias do Minho.