Em tempo de pandemia, Coimbra aposta em alternativas para as festas da cidade

Mesmo em contexto de pandemia, a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) decidiu que não podia passar sem festas na cidade. "Seria muito mais fácil a Câmara não ter feito festas, mas entendemos que esta não é a hora da despedida, é a hora do regresso e do reencontro, com cuidado e segurança", explica a vereadora da Cultura, Carina Gomes.

Este ano a autarquia apostou em formas alternativas de celebrar, para que a prioridade seja a segurança. As Festas da Cidade contam com "eventos descentrados em várias localizações, mais fora do centro da cidade, e eventos a decorrer em simultâneo, para permitir vários palcos e vários públicos para que as pessoas não se juntem de forma descontrolada".

A programação conta com nomes como Rui Veloso, Anaquim, ou JP Simões. Alguns dos espetáculos vão ser em espaços abertos, como o Jardim da Sereia, mas sempre com lugar marcado e de acordo com as indicações da DGS. Com alguns dos espetáculos já esgotados, a vereadora alerta que quem não tem bilhete não deve dirigir-se aos espaços onde decorrem os concertos, já que estes vão estar vedados e com dispositivos de segurança.

"Fiquem em casa, vejam os concertos através das redes sociais ou procurem outro programa alternativo", reforça a autarca, que recorda que "os ajuntamentos nesta zona do país com mais de 20 pessoas são proibidos e que há um quadro legal que os sanciona". Para evitar que as pessoas se juntem e, ao mesmo tempo, chegar ao maior número possível de espectadores, a autarquia vai transmitir os espetáculos nas redes sociais.

A maior parte dos artistas que compõem o cartaz são da cidade ou da região Centro, como Mancines, Kintsugi ou Cithara. Para Carina Gomes esta foi uma das formas de dinamizar a economia local e também "um dos grandes motivos que nos fez decidir fazer as Festas da Cidade, bem como fazê-las em locais em que a realização destas atividades permitisse estimular a atividade económica".

As Festas da Cidade contam também com miniconcertos no Salão Brazil, Praça do Restaurante do Convento São Francisco, Jardim da Casa da Escrita, Pátio da Inquisição e no ringue do Bairro Norton de Matos.

Ao longo da próxima semana o Fado de Coimbra vai estar também em destaque. "Sabendo que as casas de fado vivem muito dos fluxos turísticos, que estão reduzidos, a CMC comprou as bilheteiras de um espetáculo por dia em duas casas de fado e oferece à população um concerto às 18h00 e outro às 21h00 em todos os dias das Festas da Cidade", revela a vereadora. Desta forma, a autarquia espera "estimular que a própria população da cidade, que às vezes não frequenta estes espaços, já que são mais frequentados por turistas, conheça estas casa de fado".

O programa das festas inclui ainda exposições, programação infantil e um espetáculo itinerante de vídeo mapping, da empresa O Cubo, denominado "Festival à Janela", que vai levar imagens a fachadas de edifícios, para aqueles que não se sentem confortáveis em sair de casa. As Festas da Cidade de Coimbra decorrem até dia 13.