Com a Altice Arena completamente cheia, Harry Styles entrou em palco com uma t-shirt cor-de-rosa com o desenho de um urso e calças metade castanhas, metade cor-de-rosa. Para o último concerto da tour, o cantor desafio os fãs a divertirem-se ao máximo e prometeu um espetáculo "incrível".

Mais do que música, tudo pode acontecer num concerto de Harry Styles. Neste, até houve um pedido de casamento.

O cantor de 28 ano observou os cartazes dos fãs e decidiu conceder o desejo do rapaz que escreveu "Help me propose" (ajuda-me a fazer um pedido de casamento).

Primeiro perguntou ao casal há quanto tempo estavam juntos e quando o rapaz respondeu "há pouco mais de um ano", o Harry (um pouco desconfiado) perguntou ao público se lhe devia dar o microfone.

Foi então que João, com o microfone na mão, cantou "Can"t Help Falling In Love" enquanto se ajoelhava perante milhares de pessoas para pedir a namorada, Mariana, em casamento. A noiva aceitou e o público aplaudiu freneticamente.

Mas as surpresas não ficaram pelo noivado abençoado. Depois do pedido de casamento, o cantor dirigiu-se ao público para fazer uma confissão: "Vou dizer-vos qual é a segunda melhor coisa de que gosto em Portugal."

Os tambores rufaram e Harry mostrou um pastel de nata, como se de um troféu se tratasse, e afirmou: "Isto é incrível!".

Sempre bem-disposto e a correr de um lado para o outro do palco, Harry Styles dançou, pulou, fez movimentos de karaté, atirou dezenas de beijos ao público e não se cansou de agradecer "pelo apoio ao longo dos anos".